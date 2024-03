La Deposizione del riscatto L’opera che toglie il respiro dipinta da Rosso Fiorentino dopo essere finito in malora

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Attilio Brilli Fino dagli esordi della carriera,, pittore della stagione manieristica, viene presentato come persona dal carattere autonomo e del tutto indipendente, tanto che, come dice Vasari, "con pochi maestri volle stare all’arte, avendo egli una certa sua opinione contraria alla maniera di quelli". Egli è il prototipo dell’uomo rinascimentale, colto e armonioso nelle parole e nei gesti, nonché dotato di bellissima presenza e di ottime maniere. Si sa che si dilettava di musica e che era appassionato di filosofia. Non sorprende che, partito da Sansepolcro per Venezia dove sarebbe stato ospite di Pietro Aretino, fra i suoi effetti personali sia stata trovata una copia del Cortegiano del Castiglione. A Sansepolcroera giuntoaver perduto ogni suo avere nel ...