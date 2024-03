Il Rennes è fuori dall’Europa League e la stagione rischia di concludersi senza grosse soddisfazioni. I francesi non sono stati in grado di ribaltare il 3-0 dell’andata contro il Milan e la sfida si ... (calcioweb.eu)

AREZZO È una vera Beffa per la Amen Bc Servizi Arezzo quella di mercoledì sera a Tortona . Contro il Derthona Lab gli amaranto hanno condotto la sfida per oltre 35 minuti, soccombendo solo nel ... (sport.quotidiano)

La beffa oltre il danno: la protesta contro il razzismo costa cara al Napoli - Il Napoli ha deciso di prendere una posizione netta contro il razzismo, che però potrebbe costare un caro prezzo ...forzazzurri

"Note Azzurrissime", Antonello Perillo racconta il Calcio Napoli tra passato e presente - Il progetto è ideato e condotto da Antonello Perillo, giornalista Rai, vicedirettore della Tgr e da oltre quarant'anni attento osservatore del calcio italiano, con particolare riferimento al Napoli.areanapoli

Pasqua, Sangiuliano in visita al Colosseo: "Nel 2023 oltre 12 mln di visitatori" - Pasqua, Sangiuliano in visita al Colosseo: "Nel 2023 oltre 12 mln di visitatori" Il Ministro della ... purtroppo si è vissuta negli anni passati in cui c'era la cosiddetta 'beffa di Pasqua': venivano ...lapilli.eu