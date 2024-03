Kiev a Usa | più missili | o dovremo cedere

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 31 marzo 2024) 7.00 Il presidente ucraino Zelensky torna a chiederea lungo raggio agli Usa per contenere l'avanzata russa e fermare gli attacchi dalla Crimea, avvertendo che altrimenti le forze disaranno costrette a "ritirarsi passo dopo passo". Zelensky ha intanto silurato altri membri del suo governo e preannunciato nuovi rimpasti. Ieri sera 5 feriti per i raid russi sul Donetsk e su Kharkiv.Nella notte allarme aereo in quasi tutte le regioni.