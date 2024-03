Juventus | la CBS attacca dagli Usa | “Allegri si dovrebbe vergognare | sembra una provinciale” VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 31 marzo 2024) La situazione della, battuta per 1-0 nell’ultima partita contro la Lazio, fa discutere anche negli Stati Uniti. Dalla CBS, che segue assiduamente la Serie A, arrivano pesanti critiche nei confronti del tecnico bianconero Massimiliano: “vergognarsi per come gioca la sua squadra. Hanno avuto una settimana per prepararsi e lagioca come una, che prova a strappare un punto a una squadra più grande. Non è il modo di fare della. Si possono sostenere questi 1-0 solo fino a un certo punto, quando non crei alcuna occasione per glinti diventa tutto troppo complicato. Guardate ai giocatori: quanti sono di qualità?deve andarsene, finora erano al secondo posto ma ...