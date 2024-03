Juventus | Adani si rivolge alla società | “Basta tirare a campare | bisogna prendere delle responsabilità”

(Di domenica 31 marzo 2024) Intervenuto a La Domenica Sportiva su Rai Due, Danieleha parlato del momento estremamente negativo che sta vivendo lae non ha risparmiato una velata – ma non troppo – critica a Massimiliano Allegri, l’ennesima degli ultimi anni: “Per quanto riguarda la parte tecnica, parla il campo e credo sia evidente ormai a tutti, ma proprio a tutti, cosa sta accadendo. Credo però che ci sia un’altra parte, quella che riguarda la, e anche i tifosi. Credo che ci siano da darerispostetifoseria più numerosa in Italia.fino a domani,oggi”. SportFace.

