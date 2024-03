Juve | la crisi di Allegri e una Champions da salvare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Torino, 31 marzo 2024 - Il mistero aleggia e non c’è risposta: che fine ha fatto la? Fino al 21 gennaio era in lotta per lo Scudetto con l’Inter, anzi con fondate possibilità di arrivare allo scontro diretto del 4 febbraio addirittura avanti, con i nerazzurri che avrebbero recuperato successivamente il match con l’Atalanta rinviato per la Supercoppa, ma qualcosa, il 27 gennaio in occasione del pareggio di Baldanzi dell'Empoli, si è inceppato. E’ stata una partita strana, che lastava portando a casa a sua maniera, cioè col corto muso quanto mai necessario dopo l’inopinata espulsione di Milik, ma quel sinistro radente di Baldanzi, colpevolmente smarcato al limite dell’area, è come se avesse fatto crollare il mondo addosso ai bianconeri. Da lì,acuta. Nelle successive nove partite è arrivata una sola vittoria, con il ...