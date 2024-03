Judo | Grand Slam Antalya | quinto posto per Giorgia Stangherlin

(Di domenica 31 marzo 2024) Nella terza giornata deladarriva un altroper l’Italia. Lo raccoglienei 78kg, dopo che anche Odette Giuffrida, Manuel Parlati ed Antonio Esposito avevano concluso con lo stesso risultato. L’azzurra è stata sconfitta nella finale per il terzodalla forte tedesca Anna-Maria Wagner a causa di una sanzione a tre secondi dal termine, che ha comportato il terzo shido per l’azzurra.aveva superato al primo turno la forte olandese Yael Van Heemst e la cinese di Taipei Shu Huei Hsu Wang, nei quarti invece ha subito una leva al braccio rapidissima dalla tedesca Alina Boehm. Nel recupero ha messo a segno due wazari diversi sulla slovena Metka Lobnik. L’altra azzurra Asya ...

Antalya – Una gara brillante e di Grand e carattere per Odette Giuffrida , che si sta preparando a partecipare alla sua terza Olimpiade della carriera. L’Azzurra, argento e bronzo a cinque cerchi, sta ... (ilfaroonline)

Va in archivio senza podi ma con due prestazioni molto positive per l’Italia la seconda giornata del Grand Slam Antalya 2024 , settimo evento stagionale del World Tour di Judo . Day-2 deludente invece ... (oasport)

Judo, Giorgia Stangherlin sfiora il podio nei -78 kg al Grand Slam di Antalya - Calato il sipario sulla terza e ultima giornata del Grand Slam Antalya 2024, settimo evento stagionale del World Tour di Judo e quarto torneo di un marzo estremamente intenso. La città turca è stata l ...oasport

Judo, Grand Slam Antalya 2024: doppio quinto posto per l’Italia con Antonio Esposito e Manuel Parlati - Va in archivio senza podi ma con due prestazioni molto positive per l'Italia la seconda giornata del Grand Slam Antalya 2024, settimo evento stagionale del World Tour di Judo. Day-2 deludente invece i ...oasport

Grand Slam di Antalya, seconda giornata tra leggende e conferme - Il secondo giorno del Grand Slam di Judo di Antalya, paradiso che racchiude storia e modernità lungo la costa turchese della Turchia che affaccia sul Mediterraneo, non ha tradito le attese. E mentre ...it.euronews