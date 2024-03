Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Miami 2024 | montepremi e nuovo ranking

(Di domenica 31 marzo 2024)supera in finale Grigor Dimitrov e – dopo due sconfitte arrivate nel 2021 e 2023 – può finalmente alzare al cielo il trofeo deldi. Secondo ‘’ della carriera per l’altoatesino e il terzo successo stagionale dopo gli Australian Open e l’ATP 500 di Rotterdam. E un altro pezzo di storia fondamentale del tennis italiano:con ipunti conquistati in Florida conquista infatti la seconda posizione della classifica ATP superando Carlos Alcaraz. Resta il solo Novak Djokovic davanti al nostro campione. Per l’azzurro, oltre ai punti, anche un cospicuo assegno che supera il milione di dollari. CLASSIFICA ATP LIVE DOPO1. Novak Djokovic (SRB) 97252....

