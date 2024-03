Jannik Sinner trionfa a Miami | conquista il Masters 1000 e si avvicina alla vetta del ranking ATP

(Di domenica 31 marzo 2024) In una serata indimenticabile per il tennis italiano,hato il titolo deldi, battendo in finale Grigor Dimitrov. L’incontro, che si è svolto sotto le luci della Florida questa sera alle 21 ora italiana, non era solo una questione di titolo ma anche di. Con questa vittoria,ha compiuto un balzo significativo verso la cima del mondo del tennis, piazzandosi oraposizione numero due nelATP, alle spalle solo del fenomeno serbo Novak Djokovic. La partita, molto attesa dagli appassionati di tennis di tutto il mondo, si è rivelata un vero spettacolo sportivo., mostrando una maturità e una tenacia impressionanti, ha affrontato un ...

