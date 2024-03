Jannik Sinner contro Grigor Dimitrov | un punto di svolta in quel bidone a Pechino…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) Era il 2 ottobre del 2023 e nei quarti di finale dell’ATP500 di Pechinoaffrontava. Una partita nella qualestava facendo valere il peso della sua palla, conquistando il primo set sul punteggio di 6-4. Tuttavia, qualcosa non andava nell’altoatesino. Un volto sofferente e difficoltà negli spostamenti crescenti dal secondo parziale in avanti.ne approfittava, conquistando il secondo set per 6-3 e trascinandoal terzo. Una criticità che nella frazione menzionata emergeva in tutto e per tutto, per l’attacco di vomito sfogato infamoso. Sembrava finita la partita per uncosì debilitato, eppure venne fuori la tempra da campione dell’altoatesino che ...