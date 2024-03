Ivrea | Ferrari si schianta in autostrada dopo la galleria e va a fuoco | morti carbonizzati un uomo e una donna

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 31 marzo 2024) Tragico incidente lungo la bretellale che collegaa Santhià (Vercelli), oggi pocol’ora di pranzo. Il bilancio è di due persone morte carbonizzate: si tratterebbe di une di una. L’incidente si è verificato pocoladi Passo d’Avenco, in direzione Santhià. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, l’auto coinvolta, unacon targa svizzera, è finita contro il guardrail per poi incendiarsi a causa dell’impatto. Gli elicotteri dei vigili dele del servizio di emergenza 118 sono intervenuti per prestare soccorso, mentre al momento le vittime non sono ancora state identificate. L’area dell’incidente è stata chiusa al traffico, con uscita obbligatoria al casello di Albiano ...