Italposa | avvio sul velluto Travolto l’Old Parma

(Di domenica 31 marzo 2024) Inizia nel migliore dei modi, e comunque anche da pronostico, la stagione dell’Forlì, che difende quest’anno il suo titolo di campione d’Italia. Lo fa partendo con un doppio successo, sempre per manifesta superiorità, nella giornata inaugurale, contro la Publiservice Oldsul diamante del Buscherini: 10-0 e 8-0. Non c’è storia sin dall’inizio in gara1. Due strikeout e un’eliminazione al volo nella parte bassa del primo inning con Ilaria Cacciamani – alla fine la logica pitcher vincente – praticamente perfetta contro il lineup ducale. L’eliminazione di Marta Gasparotto sembra preludere ad un turno non semplice in battuta, invece Alice Spiotta indovina un singolo, poi ruba la base e vola in seconda, poi sul singolo di Cacciamani (che arriva in seconda per un errore difensivo) va a casa base per il primo punto di Forlì della stagione ...