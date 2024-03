Italiano | vince l’onore Giocato al massimo E con questo spirito »

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Alla finenzoguarda il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta contro il Milan. La prestazione gli è piaciuta, può essere un buon viatico per il ciclo terribile di partite che aspetta la Fiorentina. "Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo. Nel primo tempo volevamo limitarli perché sono in un momento di grande forma. Volevamo abbassare il loro entusiasmo, lavorando uomo su uomo. Alla fine ne ho dovuti togliere tre-quattro stremati, non ce la facevano più, compreso Beltran che comunque è in grande crescita. Il loro portiere ha fatto parate fantastiche, poi non dobbiamo mai subire il secondo gol in quel modo. Abbiamo onorato la memoria del nostro direttore, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno messo in difficoltà uno squadrone. Belotti poteva far gol nel primo tempo, nel secondo si è esaltato Maignan. E’ il calcio, oggi abbiamo ...