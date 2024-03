Italia-Scozia oggi in tv | canale | orario e diretta streaming girone Mondiali curling maschile 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 31 marzo 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la quinta sessione del round robin deglidi, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate), dopo aver affrontato la Repubblica Ceca in mattinata, tornano sul ghiaccio per trovare il proprio miglior gioco e proseguire al meglio il torneo. Gli azzurri allenati da Ryan Fry affrontano ora la compagine scozzese, reduce dalla sfida contro il Canada. Lo skipper Bruce Mouat ed i compagni Grant Hardie, Bobby Lammie e Hammy McMillan, che nella prima giornata hanno battuto sia la Corea del Sud che gli Stati Uniti, vanno a caccia di un altro successo per rimanere nelle prime posizioni della ...