Israele | in 100mila davanti alla Knesset per chiedere nuove elezioni

(Di domenica 31 marzo 2024) Pubblicato il 31 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Sono scesi in piazza ina Gerusalemme, il parlamento israeliano, perle dimissioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu,anticipate e un accordo tra i leader diche permetta di arrivare al rilascio dei 130 ostaggi ancora nella Striscia di Gaza. Il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu "non rappresenta l'opinione pubblica israeliana", afferma il leader della protesta Moshe Radman secondo quanto riferisce 'The Times of Israel', a margine di una massiccia manifestazione anti-governativa a Gerusalemme. "Oggi sono tutti qui Brothers in Arms, Kaplan Force, tutti", dice citando vari movimenti di protesta. "Siamo qui fino a mercoledì. Prima di tutto, vogliamo ...

Sarzana, 16enne colpisce con una spranga clochard vicino stazione - (Adnkronos) – Un 16enne ha colpito con una spranga un senza fissa dimora nei pressi della stazione di Sarzana, in provincia di La Spezia, la notte scorsa. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al ...meridiananotizie

