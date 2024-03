Isola dei Famosi | rivelazione assurda | concorrente costretta ad abbandonare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 31 marzo 2024)dei, arriva unada parte del personale medico: laè stataadil reality show Tra pochissimi giorni prenderà il via la nuova edizione dell’deiitaliana con tantissime novità. La prima riguarda la conduttrice: addio ad Ilary Blasi, spazio a Vladimir Luxuria che da “opinionista” è stata promossa a padrona di casa. Tra gli opinionisti ci saranno Sonia Bruganelli (ex compagna di Paolo Bonolis) ed il giornalista Dario Maltese. In attesa del “via”, però, un’altra edizione sta facendo molto discutere per via di una decisione shock.dei(screenshot video YouTube) Cityrumors.itNell’edizione spagnola ...