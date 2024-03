Irlanda-Italia oggi in tv | Sei Nazioni rugby femminile 2024 | orario | programma | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) La Nazionalena ditorna in campo nel giorno di Pasqua per il Sei: nella seconda giornata le azzurre giocheranno in trasferta, alla RDS Arena di Dublino, contro l’padrona di casa, domenica 31 marzo, a partire dalle ore 16.00ne. Il capo allenatore dell’, Nanni Raineri, si affida ancora alla capitana azzurra Sofia Stefan, che celebrerà l’ottantaquattresima presenza in azzurro. Gli infortuni di Giulia Cavina e Michela Sillari, torneo finito per loro, obbligano il CT ad alcune modifiche. In terza linea tornerà in campo Ilaria Arrighetti, a 17 mesi dall’infortunio subito nella Coppa del Mondo giocata in Nuova Zelanda, mentre in prima linea rientra Vittoria Vecchini come ...