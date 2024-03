Irlanda-Italia oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Sei Nazioni femminile 2024 rugby

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 31 marzo 2024) Tutto pronto per, partita valevole per il secondo turno del Guinness Seidi. Le azzurre, dopo aver affrontato le campionesse in carica dell’Inghilterra, tornano in campo per una difficilissima trasferta. Le azzurre vanno a caccia di una grande prestazione per crescere ancora e mettere in difficoltà la compagine irlandese, reduce dalla sconfitta a Les Mans contro la Francia. Coach Nanni Raineri non può contare su Michela Sillari e Giulia Cavina (infortunate e non più disponibili per il resto del torneo) e si affida ad una prima linea rodata, con Turani a sinistra, la rientrante Vecchini come tallonatrice e Seye a destra. In terza linea torna in campo Ilaria Arrighetti dopo 17 mesi dall’infortunio patito nel Mondiale in Nuova Zelanda. La ...