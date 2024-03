Inzaghi rinnova con l’Inter | ma non sarà solo! Firma in blocco – SM

(Di domenica 31 marzo 2024)è alda giugno 2021 e loancora a lungo. Una certezza chepresto anche formalizzata con il rinnovo del contratto a oggi in scadenza al 30 giugno 2025. Ne parla Barzaghi a Sport Mediaset. LA– Simoneattende di raggiungere i punti che mancano alper vincere la Serie A. Sarebbe il suo primo campionato vinto da allenatore, dopo quello alla Lazio nel 1999-2000 da giocatore. Le buone prestazioni in questa stagione lo porteranno presto al rinnovo. Marco Barzaghi, a Sport Mediaset, segnala un robusto prolungamento fino al 2027 per lui e i suoi collaboratori.andrà quindi avanti alcon tutto ilstaff. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

Inter, il progetto tecnico va avanti: Inzaghi rinnova ancora e snobba le big inglesi - Simone Inzaghi si avvia verso il terzo rinnovo del suo contratto con l'Inter, consolidando così la sua già significativa esperienza triennale con il club. nerazzurro. Questo accordo è di particolare ...tuttonapoli

I nerazzurri colpiti dal difensore a Madrid: è duttile, duro e consentirebbe di svecchiare il reparto difensivo, dove Acerbi è in uscita - in attesa Dai Colchoneros però non è ancora arrivata una proposta di rinnovo, quindi negli ultimi mesi sono schizzate ... si sa, la duttilità a Inzaghi non dispiace.gazzetta

GdS - Hermoso obiettivo concreto: l'Inter ci crede. L'idea è quella di "rottamare" Acerbi - La Gazzetta, invece, ne parla come erede di Acerbi, probabilmente - secondo la rosea - "rottamato" a fine stagione (termine non elegantissimo rivolto al centrale di Inzaghi...). L'idea di rinnovare la ...fcinternews