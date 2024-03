Inzaghi | Pasqua con lo… staff | particolarità prima di Inter-Empoli – SM

(Di domenica 31 marzo 2024) Peril lavoro di oggi prevede l’allenamento di vigilia di. Ma,di recarsi alla Pinetina, ha avuto un pranzo con lo. I dettagli li rivela Sport Mediaset. ACON LO– Simonedomani avrà la partita numero 150 con l’, quella contro l’. Per, l’allenatore si è concesso un pranzo al vicino Golf Club di Appiano Gentile con il suo. Marco Barzaghi, nel corso di Sport Mediaset, rivela il menù a base di tortalina, crespelle e costolette di agnello. A seguire,e losi sono recati alla Pinetina per guidare l’allenamento del ...

