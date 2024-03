Inzaghi chiama muro | Inter a caccia della sua impermeabilità ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 31 marzo 2024) L’, domani, contro l’Empoli non solo punta a ritrovare i tre punti, ma anche una certa solidità difensiva che si è smarrita nelle ultime settimane.rialza il? Vittoria e solidità difensiva: questi i due obiettivi dell’in vistapartita di domani, Pasquetta, contro l’Empoli a San Siro. I nerazzurri apriranno il loro aprile contro i toscani per riprendere la marcia trionfale verso lo scudetto numero 20propria storia. Per farlo occorrerà accantonare le ultime tribolate questioni extra campo, ripetendo il grande filotto che l’ha portata da ottobre ad oggi al primo posto indiscusso in campionato. L’ha subito in questa stagione solamente 14 reti, con ben 18 clean sheet ottenuti da Yann Sommer. Ma nelle ultime ...