(Di domenica 31 marzo 2024) Benyaminstasera si sottoporrà ad unchirurgico all'. Lo ha reso noto l'ufficio del primo ministro israeliano. L'avverrà in anestesia generale, e il ministro della Giustizia Yarivassumerà la carica di capo del governo addurante l'operazione.

Intervento di ernia per Netanyahu, interim a Levin - Benyamin Netanyahu stasera si sottoporrà ad un Intervento chirurgico all'ernia. Lo ha reso noto l'ufficio del primo ministro israeliano. (ANSA) ...ansa

“Mesi di attesa per curare la mia cisti: è questa la sanità lombarda” - Una nostra lettrice, Liliano Marino, ci ha scritto per raccontarci la sua odissea per la cura di una cisti con la nostra sanità ...bergamonews

ernia Inguinale: Cos'è E Come Si Cura - Riepilogo Una patologia che si verifica quando il contenuto addominale sporge attraverso un punto debole dei muscoli dell'addome inferiore. Sintomi I sintomi includono dolore all'inguine innescato da ...msn