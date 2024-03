Intervento di ernia per Netanyahu | interim a Levin Putin firma decreto arruolamento 147mila uomini - Video - Foto Gaza - Foto Ucraina

(Di domenica 31 marzo 2024) Riprenderanno oggi al Cairo i negoziati indiretti tra Hamas e Israele per una tregua nella Striscia die il rilascio degli ostaggi, secondo i media egiziani. Quelli palestinesi danno notizia di un nuovo raid contro persone in attesi di aiuti umanitari alla rotonda del Kuwait: ci sarebbero 17 morti e 30 feriti.v T Zelensky torna a chiedere missili a lungo raggio agli Usa per contenere l’avanzata russa, avvertendo che altrimenti le forze di Kiev saranno costrette a “ritirarsi passo dopo passo”. Il presidente ucraino silura altri membri del governo e preannuncia nuovi rimpasti. Ieri sera 5 feriti in bombardamenti russi sul Donetsk e su Kharkiv. Stanotte allerta aerea in tutta l’, con la Polonia che ha schierato i jet a difesa dei suoi confini

Benyamin Netanyahu stasera si sottoporrà ad un Intervento chirurgico all' ernia . Lo ha reso noto l'ufficio del primo ministro israeliano. L' Intervento avverrà in anestesia generale, e il ministro ... (quotidiano)

Intervento all'ernia per Benjamin Netanyahu, Yariv Levin capo del governo a interim - Benjamin Netanyahu si sottoporrà in serata a un Intervento chirurgico per l'ernia, in anestesia generale. Ad assumere la carica di capo del governo ad interim durante l'operazione sarà il ministro ...tg24.sky

Israele: Netanyahu operato in serata per un'ernia - Intervento di ernia per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Verrà operato in serata con anestesia totale. Lo ha comunicato l'ufficio dello stesso premier. L'ernia è stata scoperta durante ...tg.la7

Intervento di ernia per Netanyahu, interim a Levin - Benyamin Netanyahu stasera si sottoporrà ad un Intervento chirurgico all'ernia. Lo ha reso noto l'ufficio del primo ministro israeliano. (ANSA) ...ansa