Inter | per tre giocatori lavoro personalizzato Il programma – Sky

(Di domenica 31 marzo 2024) L’prosegue il suo percorso verso la seconda stella, domani un altro passo importante contro l’Empoli. Trestanno per rientrare in gruppo, c’è bisogno però ancora di tempo per Sky Sport.– L’infermeria in casanon è ancora del tutto vuota. Juan Cuadrado prosegue ancora il suoe rimane il motivo per cui è stato anticipato l’acquisto di Tajon Buchanan a gennaio dal Club Bruges. Il colombiano però non è affatto solo, perché Stefan de Vrij e Marko Arnautovic lo accompagnano. L’olandese è tornato dal ritiro in nazionale per un problema all’adduttore, mentre l’austriaco è fermo da Bologna e non riesce ad anticipare i tempi del suo recupero. Ilprevede che tutti e tre rientrino in vista della trasferta di Udine ...