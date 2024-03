Inter | Pasqua non ferma Inzaghi | imposto il ritiro prima dell’Empoli! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 31 marzo 2024) Lanon, che sceglie l’opzionedi-Empoli. TuttoSport spiega il programma e la motivazione.– Effettivamente Simoneaveva avvisato i suoi uomini: “Bisogna essere concentrati anche quando si dorme”. E la regola dell’allenatore piacentino sembra valere anche a, visto che l’dovrà trascorrerla in. Oggi – domenica 31 marzo – per tutti sarà un giorno di festa ma per i nerazzurri sarà la vigilia della sfida contro l’Empoli. Per questo e soprattutto per far restare focalizzati sull’obiettivo i suoi uomini,ha deciso di far trascorrere loro la notte ad Appiano Gentile. I giocatori dell’...