Inter-News TV | prima WEB TV crossmediale gratuita per i tifosi!

(Di domenica 31 marzo 2024) Cari lettori, amici edell’, nasceTV! LaWEB TVper idella squadra nerazzurra. Tanti contenuti video esclusivi, LIVE, calciomercato,, highlights e altro ancora. IN UN UNICO CANALE – NasceTV! LaWEB TV con tanti contenuti video esclusivi tutti a portata di un click! Sempre aggiornata, tutta l’informazione nerazzurra in un solo network. Dalla diretta del lunedì alle 18 con il formatNOS con la nostra Romina Sorbelli e il grande Gian Luca Rossi. Le dirette dal martedì al venerdì, sempre alla stessa ora, con la redazione di.it sempre pronta a rispondere a tutte le ...

Balotelli: "Lautaro meglio di Osimhen e Leao: è il miglior di tutti in Serie A" - Lautaro Martinez sta trascinando l'Inter verso uno storico Scudetto. L'attaccante argentino è diventato l'idolo dei tifosi ed il punto di riferimento per i compagni, imponendosi come perno della ...areanapoli

Calciomercato Juve, Morata aiuta… l’Inter! La mossa per anticipare Giuntoli - Calciomercato Juve, Morata potrebbe a sorpresa aiutare l’Inter ad anticipare Giuntoli su un obiettivo di entrambe le squadre Non è più un segreto che il calciomercato Juve avrebbe messo gli occhi su M ...juventusnews24

Inter-Empoli, Sommer non è al cento per cento: gioca Audero - E oggi infatti tra le varie indiscrezioni sulle formazioni probabili di Inter-Empoli si parlava del suo impiego da titolare. In serata però, e dopo l'allenamento della rifinitura di oggi pomeriggio, ...fcinter1908