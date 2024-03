Inter | l’infermeria fissa la data per i rientri | una probabilità per Udine! – TS

(Di domenica 31 marzo 2024)dell’sembra potersi svuotare a breve. TuttoSport informa sulle condizioni e le tempistiche dei tre infortunati di Inzaghi. INFERMERIA – I giocatori dell’momentaneamente fermi ai box sono tre: Stefan De Vrij, Juan Cuadrado e Marko Arnautovic. Tutti e tre gli infortunati ieri hanno svolto ancora la sessione di allenamento a parte rispetto al resto del gruppo di Simone Inzaghi. Ormai appurato che non riusciranno ad esserci per la sfida contro l’Empoli, De Vrij Cuadrado e Arnautovic continuano a lavorare per recuperare dagli infortuni. Secondo TuttoSport fra i tre il colombiano ex Juventus è quello ad essere più indietro. Per la trasferta di lunedì prossimo contro l’se c’è il rischio che non possa farcela per rientrare, al contrario dell’attaccante austriaco e del difensore olandese. Più ...

