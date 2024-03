Inter-Empoli | occhio ai diffidati! Tre titolari a rischio per l’Udinese

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 31 marzo 2024)andrà in scena domani sera alle 20:45. Quasi certamente ci saranno in campo tre calciatori asqualifica per diffida: servirà attenzione ATTENZIONE – L’scenderà in campo domani sera contro l’, per la sfida valida per la 30ª giornata del campionato di Serie A. Sono tre i calciatori nerazzurri asqualifica per diffida e, quasi certamente, partiranno tutti: si tratta di Pavard, Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Calciatori non banali nell’equilibrio di squadra e che certamente dovranno fare attenzione per non rischiare di non essere a disposizione per la delicata trasferta controin programma l’8 aprile. Inzaghi, sempre bravissimo a gestire i rischi legati ai cartellini, dovrà essere bravo anche ...