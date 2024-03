Inter-Empoli | Nicola resta nel mistero | probabile formazione con rebus! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 31 marzo 2024)criptica per Davide. Inancora molti dubbi in vari reparti: lo spiega l’edizione odierna di TuttoSport. SCELTE – Se le scelte di Simone Inzaghi persono quasi del tutto chiare, lo stesso non si può dire di Davide. La squadra azzurra arriverà lunedì sera a San Siro con qualche incognita in vari settori del campo. Le uniche certezze sono l’assenza di Ebuehi (infortunato) Berisha e Maleh, quest’ultimo a causa della squalifica. La sua onnipresenza a centrocampo verrà sostituita da uno fra Fazzini e Kovalenko. Il primo sembra avere più chance rispetto al secondo. L’altrorogativo in mezzo al campo riguarda la cabina di regia dove Grassiin dubbio fino ...