Inter-Empoli | Nicola con un dubbio in attacco La probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 31 marzo 2024)prepara con attenzione la sfida di domani sera a San Siro del suocontro l’di Inzaghi, che vuole vincere per chiudere la pratica scudetto e restare in vantaggio sul Milan. ASSENZE – L’si prepara a scendere in campo nel posticipo di domani nel giorno di Pasquetta contro l’di Davide. In casa dei toscani, sono tante le assenze. A partire dallo squalificato Youssef Maleh: assenti anche per infortunio Etrit Berisha, Ardian Ismajli, Tyronne Ebuehi e Alberto Grassi.confermerà quasi sicuramente la difesa a tre, con Bartosz Bereszynski come braccetto destro e Sebastiano Luperto sulla sinistra. Sugli esterni invece, spazio a Emmanuel Gyasi e Giuseppe Pezzella. A centrocampo confermata la presenza di Razvan Marin e il rientro di ...