Inter-Empoli lunedì 01 aprile 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 31 marzo 2024) L’ha accusato il colpo dell’eliminazione in Champions League e dopo la sconfitta ai rigori contro l’Atletico Madrid è arrivato il pareggio 1-1 contro il Napoli nel quale è stato Juan Jesus a recuperare il gol di Darmian e la capolista è arrivata alla sosta senza vincere due partite consecutive come non succedeva da novembre InfoBetting: Scommesse Sportive e

Nicola prepara con attenzione la sfida di domani sera a San Siro del suo Empoli contro l’Inter di Inzaghi, che vuole vincere per chiudere la pratica scudetto e restare in vantaggio sul ... (inter-news)

Inter-Empoli, non solo l’ultimo precedente: Inzaghi teme la trappola per tre motivi - "Simone Inzaghi non si fida dell'Empoli e lo ha già fatto presente alla truppa", spiega La Gazzetta dello Sport ...fcinter1908

Inter, missione cleansheet contro l'Empoli: per il record di Sommer e per consolidare la difesa del futuro - L'Inter corre verso la sfida con l'Empoli, in programma per domani alle 20.45, con un obiettivo ben fisso in testa: tornare a vincere e riportare a 14 punti il margine di vantaggio sul Milan, reduce d ...calciomercato

Inter-Empoli, probabile formazione: Sommer recuperato. Difesa e centrocampo… - Dopo il pareggio col Napoli che ha Interrotto la striscia di vittorie, l'Inter vuole riprendere il proprio cammino verso la seconda stella ...fcinter1908