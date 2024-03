Inter | al Top in Europa in un dato! Da confermare con l’Empoli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 31 marzo 2024) L'sfideràdomani sera. La squadra di Inzaghi vuole consolidare ulteriormente il primo posto in classifica ed è a caccia di un record: basta un gol RECORD – L'di Simone Inzaghi è attesa dalla sfida controin programma domani sera. La squadra di Inzaghi, al livello Europeo, è al top in un: considerando i primi cinque campionato europei la squadra nerazzurra è l'unica ad aver realizzato almeno una rete in ognuna delle gare di campionato sin qui disputate. Lautaro Martinez e compagni hanno segnato in tutte le prime 29 partite e si augurano di portare la striscia a 30. Anche quello sarebbe un record: in Serie A ci è riuscita solo la Juventus di Conte nel campionato 2013/14.