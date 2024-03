Intelligenza artificiale | attrezzarsi per non subire la sfida Burocrazia? No | investimenti…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 31 marzo 2024) Al volgere del secolo, prima che il mondo piombasse nei lampi e tra le fiamme delle due guerre mondiali, forse proprio per la tensione elettrica che pervadeva nel fondo la società, le istituzioni vennero percorse dalla necessità di darsi sicurezza: come ricorda Natalino Irti, citando Stefan Zweig, si inaugurò l’età della sicurezza, che nel campo del diritto si tradusse nel confortevole e marmoreo utero dei codici. Apparve una buona idea, certamente, che l’universo-mondo potesse essere ridotto a strumenti di risoluzione dei conflitti, di sanzione e di punizione, cercando di inscatolare l’animo umano e la relazionalità stessa tra le volute sinuose di commi e articoli. La tentazione di darsi regole, codici, testi unici, rimane, in Europa e in Italia, ineludibile. Questione antropologica, verrebbe da sostenere. Nonostante la radicale trasformazione della società e del mondo, nonostante ...