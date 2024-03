Intanto Castelli scrive agli amministratori | Siamo con voi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 31 marzo 2024) "Sono già al lavoro per sostituire il 110% con un aumento del contributo parametrico". Questo ha fatto sapere ieri il commissario alla ricostruzione post sisma, Guidoai sindaci del cratere sismico ai quali ha inviato una lettera, non solo mirata a trasmettere loro gli auguri pasquali. Il tema Superbonus che ha scosso gli animi in settimana è ancora caldo d’altronde. "Il 110 nella ricostruzione andava e va assolutamente mantenuto così come previsto dal decreto del Governo, ma resta macchinoso – ha spiegato- richiede plafond bancari difficili da reperire e, terminando nel 2025, non garantisce i terremotati dei comuni più devastati" ha scritto confermando i timori espressi dallo stesso sindaco di Arquata Franchi. Rivolgendosi sempre ai sindaci,ha tenuto ad evidenziare che "il 110 in aggiunta al contributo ...