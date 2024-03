Instagram lancia le sfide fotografiche nei canali broadcast

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 31 marzo 2024) (Adnkronos) – In un'epoca in cui i social media diventano sempre più un campo di battaglia per l'originalità e l'engagement,sembra fare un ulteriore passo avanti introducendo una nuova funzionalità per arricchire il modo in cui creatori e utenti interagiscono sulla piattaforma. Lo sviluppatore e insider Alessandro Paluzzi ha recentemente scovato segnali di una L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali Applei nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3 Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch Tifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivolta Paramount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’Inter Windows 11 aggiornamento ...