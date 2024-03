(Di domenica 31 marzo 2024) I DATI. L’indagine Istat stima per l’intera regione un aumento dell’11,2 per cento rispetto al 2022. Casalinghe esposte a rischi. I sindacati: «Situazione spesso sommersa, in poche si assicurano».

L’ Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico è obbligatoria per tutte le persone che, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, svolgono, in modo abituale ed esclusivo, ... (today)

Chi svolge in via non occasionale, anche gratuitamente e senza vincoli di subordinazione, un lavoro casalingo, ovvero di cura della famiglia e della casa, è tenuto a sottoscrivere una polizza ... (quotidiano)

Cade dalla scala mentre ripara il condizionatore: gravissimo 46enne di Camposampiero - L’uomo si era arrampicato fuori da casa, ha fatto un volo di quattro metri. È ricoverato a Padova in prognosi riservata. Da chiarire la dinamica dell’incidente ...mattinopadova.gelocal

Infortuni domestici in crescita, 44mila in Bergamasca nel 2023 - I DATI. L’indagine Istat stima per l’intera regione un aumento dell’11,2 per cento rispetto al 2022. Casalinghe esposte a rischi. I sindacati: «Situazione spesso sommersa, in poche si assicurano».ecodibergamo

Ortis, l’Infortunio preoccupa - Preoccupazione per Samuele Ortis in casa Femi Cz Rovigo. La forte seconda linea, infatti, al 20’ della ripresa del 178esimo derby d’Italia, è stato sostituito per un Infortunio alla spalla destra tant ...polesine24