Incidente sulla provinciale nel pomeriggio di Pasqua | la vittima era alla guida del proprio trattore Al vaglio la posizione dell' autista

(Di domenica 31 marzo 2024) Il sangue sulle strade pugliesi non ha risparmiato neppure il giorno di. Un uomo di 57 anni è morto in un sinistro240, in provincia di Bari, all'altezza di...

Il personal trainer della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma dopo un incidente stradale avvenuto ieri sulla via Litoranea . ... (ilfattoquotidiano)

Il sangue sulle strade pugliesi non ha risparmiato neppure il giorno di Pasqua . Un uomo di 57 anni è morto in un sinistro sulla provinciale 240, in provincia di Bari, all'altezza di... (quotidianodipuglia)

Tragico Incidente a Pasqua, muore uomo alla guida di un trattore - Un uomo di 57 anni è morto in un Incidente stradale avvenuto sulla provinciale 240 all’altezza di Rutigliano nel Barese. La vittima, originaria di Triggiano (Bari), era alla guida del suo trattore che ...zoom24

Si ribalta con l’auto, 30enne ferita sull’Aurelia - L’Incidente ad Alberese. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa che stava passando dalla zona ...lanazione

Via Diete di Roncaglia, schianto fra due auto: una donna ferita - Incidente nel pomeriggio di Pasqua lungo via Diete di Roncaglia all'altezza dell'incrocio con via Finarda. Per cause al vaglio, ma verosimilmente per l'asfalto scivoloso, una Cinquecento ha invaso la ...ilpiacenza