Incidente mortale a Chioggia Auto finisce nel canale e si inabissa | un morto e una ferita Donna salvata da un pompiere eroe che è stato svegliato dal botto

(Di domenica 31 marzo 2024)(VENEZIA) - Un tragicostradale si è verificato la notte scorsa, sabato 31 marzo 2024, a, in località Ca' Pasqua. Un'è finita nel...

Latina , 27 marzo 2024 – Tragedia nella notte a Latina , dove i carabinieri del dipendente N.O.R.M -Sezione Radiomobile, su richiesta del 112 si sono recati in via Epitaffio dove si era verificato un ... (ilfaroonline)

Rimini , 29 marzo 2024 – È stato identificato in mattinata dai carabinieri di Forlì, su delega del pm di turno della Procura della Repubblica di Rimini , Davide Ercolani, il lavoratore che dopo ... (ilrestodelcarlino)

Ardea , 29 marzo 2024 – Nel tardo pomeriggio di ieri, un tragico incidente ha scosso la comunità lungo la Via Pontina Vecchia, all’incrocio con Via della Pescarella e Via N. Strampelli (leggi qui). ... (ilfaroonline)

Auto finisce nel canale e si inabissa: un morto e una ferita. Donna salvata da un pompiere eroe che è stato svegliato dal botto - CHIOGGIA (VENEZIA) - Un tragico Incidente stradale si è verificato la notte scorsa, sabato 31 marzo 2024, a Chioggia, in località Ca' Pasqua. Un'auto è finita ...ilgazzettino

Ventenne muore in un Incidente stradale - L'auto su cui viaggiava con il fidanzato ha perso il controllo e si è schiantata contro un muro. E' accaduto prima delle 5 di questa mattina a San Benedetto dei Marsi: Per Gioia Muliere non c'è stato ...rainews

Chiatta si schianta contro un ponte: paura in Oklahoma - Una chiatta si è schiantata contro un ponte sul fiume Arkansas, a sud della città di Sallisaw, nello stato americano dell’Oklahoma. L'Incidente ha portato al blocco dell'autostrada Us 59. Non ci sono ...lanuovasardegna