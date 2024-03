Incidente mortale a Chioggia Auto finisce nel canale e si inabissa | morto Daniele Tenchella Donna salvata da un pompiere eroe che è stato svegliato dal botto

(Di domenica 31 marzo 2024)(VENEZIA) - Un tragicostradale si è verificato la notte scorsa, sabato 31 marzo 2024, a, in località Ca' Pasqua. Un'è finita nel...

Rimini , 29 marzo 2024 – È stato identificato in mattinata dai carabinieri di Forlì, su delega del pm di turno della Procura della Repubblica di Rimini , Davide Ercolani, il lavoratore che dopo ... (ilrestodelcarlino)

Ardea , 29 marzo 2024 – Nel tardo pomeriggio di ieri, un tragico incidente ha scosso la comunità lungo la Via Pontina Vecchia, all’incrocio con Via della Pescarella e Via N. Strampelli (leggi qui). ... (ilfaroonline)

CHIOGGIA (VENEZIA) - Un tragico Incidente stradale si è verificato la notte scorsa, sabato 31 marzo 2024, a Chioggia, in località Ca' Pasqua. Un' Auto è finita nel... (ilgazzettino)

Incidente mortale a Chioggia, donna salvata da vigile del fuoco - Un Incidente mortale è avvenuto a Chioggia (Venezia) ieri notte. Un'auto con a bordo due 30enni, proveniente da Cavarzere e diretta a Chioggia, è uscita fuori strada ed è finita in canale, per cause a ...ansa

Auto finisce in canale, Incidente mortale a Chioggia - (Adnkronos) - La notte scorsa i vigili del fuoco sono intervenuti in località Ca’ Pasqua a Chioggia, Venezia, per un’auto finita nel canale. Una donna è stata salvata da un vigile del fuoco che abita ...reggiotv

Auto finisce nel canale e si inabissa: un morto e una ferita. Donna salvata da un pompiere eroe che è stato svegliato dal botto - CHIOGGIA (VENEZIA) - Un tragico Incidente stradale si è verificato la notte scorsa, sabato 31 marzo 2024, a Chioggia, in località Ca' Pasqua. Un'auto è finita ...ilgazzettino