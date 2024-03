Incidente tra Cusano Milanino e Paderno Dugnano, due auto ribaltate in via Alessandrina . Il primo bilancio parla di almeno due feriti in gravi condizioni. Incidente in via Alessandrina : due auto ... (ilnotiziario)

Incidente a San Benedetto dei Marsi (L’Aquila): auto si schianta contro un muro, morta una 20enne di Avezzano - Incidente all’alba di Pasqua a San Benedetto dei Marsi (L’Aquila): auto si schianta contro un muro, morta una 20enne di Avezzano, ferito il fidanzato ...notizie.virgilio

Fabrizio Iacorossi, il personal trainer di Giorgia Meloni ricoverato in prognosi riservata dopo un Incidente in bici: ha allenato anche Totti - Fabrizio Iacorossi, famoso personal trainer della premier Giorgia Meloni, è rimasto gravemente ferito a seguito di un Incidente mentre era in bici sulla via Litoranea a Roma.ilmessaggero

Fabrizio Iacorossi, personal trainer della Premier Meloni e di Totti è in fin di vita, travolto da un’auto mentre era in bici - Incidente stradale mette in pericolo la vita del personal trainer Fabrizio Iacorossi, figura nota nel mondo dello sport e dell'allenamento a Roma.baritalianews