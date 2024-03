Incidente a Pavia nel giorno di Pasqua | settantenne si schianta in tangenziale e vola fuori strada | è molto grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 31 marzo 2024) Un uomo di 70 anni è rimastomente ferito in unsullanord di, in direzione dello svincolo di via Olevano. All’arrivo dei soccorsi, ilera in arresto cardiaco ed è stato portato in codice rosso all’ospedale San Matteo: le sue condizioni sonogravi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha perso il controllo dell’automobile che stava guidando ed è finitondosi contro un albero. Per poco non si è ribaltato. Sul posto sono arrivate un’ambulanza, un’automedica e i vigili del fuoco: dopo averlo estratto dal veicolo accartocciato, il personale sanitario lo ha portato d’urgenza al pronto soccorso. Non è chiaro, al momento, il motivo per cui è finito ...