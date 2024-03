Incidente a Milano | motociclista di 32 anni si scontra con un’auto in via Cermenate | portato d’urgenza in ospedale

(Di domenica 31 marzo 2024) Gravestradale aintorno alle 14.00 del giorno di Pasqua. Undi 32si èto conmobile all’incrocio tra viaGiove via Volvinio, ruzzolando sull’asfalto. Non è in pericolo di vita. Sul luogo dello scontro sono arrivate un’ambulanza emedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Una volta stabilizzato, il trentaduenne è statoin codice giallo all’San Carlo. Allertati anche i vigili del fuoco. Non è chiara al momento la dinamica dell’, ma gli agenti della polizia stradale stanno effettuando i rilievi sul posto.

