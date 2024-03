Incendio all’Esselunga Vigili del fuoco in azione

(Di domenica 31 marzo 2024) Idelsono dovuti intervenire con due mezzi e operare per un’ora prima di mettere in completa sicurezza l’area. È accaduto ieri pomeriggio all’interno del supermercato Esselunga in via Leonardo Da Vinci. A prendereè statala canna fumaria della panetteria. La richiesta di aiuto alla caserma aretina è arrivato attorno alle 15. Le fiamme sarebbero partite dalla canna fumaria del forno, nel reparto panetteria. Fortunatamente non ci sonostati feriti e nemmeno intossicati a causa del fumo. Tra l’altro l’alla canna fumaria non prodotto disagi ai clienti e al personale del supermercato visto che il punto vendita è rimasto regolarmente aperto per tutta la giornata.

