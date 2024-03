In programma la competitiva di 10 km e la non agonistica Quasi duecento iscritti alla ’Pasquetta di Gualtieri’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Sonogligara della Pasquetta di Gualtieri che domani arrivasua 38ª edizione. E’ corsadi km 10, ma anche semplice corsa o camminata nonsulle distanze di km 5 o km 10. Al via ci saranno anche Roberto Boni, Robert Ferrari, Simone Zurlini, Gianluca Brintazzoli e Lorenzo Gardini che possono fare bene nella gara maschile, mentre il campo femminile risponde con Gloria Venturelli, Natalia Pagu, Elena Malvolti e pure la "pistaiola" guastallese Stefania Dsta. La gara è valida anche per il Grand Prix Uisp. La manifestazione è denominata "Un Po di corsa" e vedrà lo start dellaalle 9,30, seguito dalle non competitive. Per gli agonisti, premiazioni per le prime 15 donne e ...