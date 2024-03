In gravissime condizioni | dramma di Pasqua | Iacorossi travolto in bici

(Di domenica 31 marzo 2024) È ricoverato in prognosi riservata in gravial San Camillo di Roma Fabrizio, 44enne personal trainer che ha tra i suoi clienti anche la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, a causa di un incidente stradale che lo ha coinvolto ieri sulla suacletta in via Litoranea, all'incrocio con via Arno. L'uomo è stato investito da un'Opel Corsa guidata da un 63enne. Sul posto intorno alle 13 sono intervenute le pattuglie del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale.è stato trasportato in codice rosso in elicottero. La strada è rimasta chiusa fino al 15.30 del pomeriggio per permettere l'arrivo dei soccorsi e i rilievi degli agenti. Lo sportivo, che ha una moglie, Noemi Bonomo, e due bambini, è stato sottoposto ad un intervento al viso di 5 ore, ha un polmone perforato e diverse ...

