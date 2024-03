(Di domenica 31 marzo 2024) Ma i russi non hanno (ancora) le forze per sfondare. Il paradosso: il pil deglidi Kiev è 63 trilioni di dollari, quello delfilorusso si ferma a 2

Ucraina-Russia, le notizie di oggi in diretta |Zelensky agli Usa: «Dateci i missili Atacms per colpire la Crimea». E licenzia il suo primo assistente e altri funzionari - • È il 767° giorno di guerra in Ucraina. • Zelensky: «Europa e Usa sanno di cosa abbiamo bisogno». • Il presidente ucraino ha licenziato il suo primo assistente Sergei Shefir. • Mosca, 58 attacchi su ...msn

In Donbass le retrovie sono diventate il fronte. Le manovre di Mosca testano gli alleati - Ma i russi non hanno (ancora) le forze per sfondare. Il paradosso: il pil degli alleati di Kiev è 63 trilioni di dollari, quello del fronte filorusso si ferma a 2 ...corriere

Conflitti Zelensky a Biden, 'armi e Atacms o dovremo ritirarci' - Le forze armate ucraine hanno urgente bisogno di altre armi americane, inclusi i missili a lungo raggio, per contenere l'avanzata russa e fermare gli attacchi dalla Crimea, altrimenti saranno costrett ...bluewin.ch