In “Alibi“ le esperienze dell’avvocato-scrittore Fabrizio Bartelloni

(Di domenica 31 marzo 2024) Prosegue il lungo giro di presentazioni dell’ultimo libro di, avvocato pisano e magistrato onorario presso la Procura di Lucca con il “vizio” della scrittura, che venerdì 5 aprile sarà in città per un incontro organizzato di concerto con l’associazione culturale Il Tondo e dedicato al suo “- zibaldone di fughe, scuse e autoassoluzioni (MdS editore, 2023)“, una originale raccolta di quattordici racconti e sei ballate dedicata al tema del vittimismo, malattia sociale che, a parere dell’autore, ha assunto ormai un carattere endemico. "Sì - spiega- il libro, nato dall’osservazione della realtà che mi circonda, ma anche dall’umanità che va in scena nelle aule giudiziarie che bazzico quotidianamente, è una specie di viaggio attraverso i territori in cui si manifesta l’incontenibile ...

