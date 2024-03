Impresa delle azzurre del rugby | Irlanda battuta 27-21

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 31 marzo 2024) AGI - Sorpresa di Pasqua dalle donne dell'Italazzurro che hanno vinto 27-21 a Dublino con l'nel Sei Nazioni conquistando anche il bonus offensivo grazie alle due mete di Vecchini ('player of the match') e alle altre due di Fedrighi e Muzzo. La squadra del ct Nanni Raineri, reduce dal ko interno all'esordio con l'Inghilterra, non aveva mai vinto sul campoirlandesi e si porta così a 5 punti in classifica, al terzo posto dietro a Inghilterra e Francia. Davanti a oltre 6 mila spettatori della Rds Arena, lehanno partono in sofferenza e vanno sotto per 7-0 e perdono Vittoria Ostuni-Minuzzi per un giallo dopo che ha evitato una meta con un in avanti volontario. Al 25mo minuto, però, arriva la meta di Vittoria Vecchini sulla spinta della maul a lanciare la riscossa azzurra. Al 33mo Valeria ...