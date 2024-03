(Di domenica 31 marzo 2024)del, 31 marzo 2024 – Mentre il padrone di casa, l’nel settore della nautica viareggina Paolo Francesco Troiso era in Marocco a portare ai bambini dei villaggi, un sorriso, giocattoli e capi di abbigliamento, e la moglie era a fare la spesa, i malviventi gli hanno svaligiato la casa. Il furto è stato messo a segno nel pomeriggio. La, che si trova in via Puccini, è stata presa d’assalto dai malviventi che, nonostante abbiano agito in pieno giorno, sono entrati indisturbati nella abitazione. Da una prima ricostruzione i malviventi sono passati dal giardino. Hanno forzato la finestra della cucina e si sono introdotti all’interno dopo aver “abbonito“ Vasco, il cane labrador di famiglia che era in giardino. Una volta in casa hanno preso di mira la camera da letto ...

Imprenditore in viaggio per beneficenza, svaligiata la sua villetta a Torre del Lago: rubati due Rolex e gioielli - Paolo Francesco Troiso era in viaggio per portare giocattoli ai bambini del Marocco. Il suo appello: "Se chi ha fatto irruzione in casa nostra si mette una mano sul cuore potrebbe restituire la mia fe ...

