Impianti sportivi | l’idea di Bellosi Casini diventa consigliere ’speciale’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Un‘speciale’ sul tema delle infrastrutture sportive per il candidato sindaco civico Giovanni. Con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, infatti,ha annunciato di avere chiesto e ottenuto la disponibilità, a titolo gratuito, del sindaco di Bagno a Ripoli Francescoper consulenze specifiche sul tema. La scelta, visto anche l’appoggio dichiarato di Italia Viva a, è piuttosto chiara e prende le mosse dal mega progetto del "Viola park", un’opera sportiva realizzata in tempi record grazie a una perfetta collaborazione tra Comune e privati"., insomma, sarebbe la dimostrazione di come "un sindaco possa incidere sui territori e superare le difficoltà burocratiche". Il tema dello sport e delle opere previste e da realizzare sul ...